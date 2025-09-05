Ричмонд
Владимир Путин назвал ещё один символ России: он олицетворяет Дальний Восток

Путин напомнил, что самый большой в мире тигр — Уссурийский.

Источник: Комсомольская правда

На пленарном заседании X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) президент России Владимир Путин напомнил, что в РФ обитает самый крупный тигр в мире — уссурийский. Он отметил, что на Дальнем Востоке этот тигр является символом силы и величия региона.

«Взаимодействие со слоном и драконом это председатель Си сказал. Но медведь это символ России, но вот мы на Дальнем Востоке находимся, а самый большой в мире тигр — это Уссурийский тигр», — уточнил глава государства.

Президент пояснил, что сотрудничество России с другими странами, включая Китай, не зависит от текущей политической ситуации. По его словам, работа с председателем КНР Си Цзиньпином началась ещё 20 лет назад и основана на общих национальных интересах. Путин добавил, что у стран есть общие традиционные ценности, а развитие мировой экономики идёт ускоренными темпами, что Россия осознаёт и использует в своих интересах.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ВЭФ-2025.

