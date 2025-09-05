Вступил в силу приговор экс-главе омского отделения Красного Креста

Приговор экс-главе реготделения Красного Креста Алексею Козоченко, который обвинялся в хищении пожертвований, Кировский районный суд Омска вынес в мае. Под предлогом оказания помощи погорельцам, беженцам из ДНР и ЛНР он, по версии следствия, присвоил 6,2 млн руб., предоставленные религиозной организацией. За аферу со средствами благотворителей Алексею Козоченко назначили три года колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. С обвинениями в свой адрес он не согласился.