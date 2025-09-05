Владимир Путин: Мы не отгораживаемся ни от кого

«Современный мир очень сильно взаимосвязан, замкнуться в национальной скорлупе нельзя. Мы открыты к сотрудничеству с теми, кто хочет работать. Мы думаем, что такая открытость выгодна всем, кто придерживается такой точки зрения и такой политики», — резюмировал политик во время выступления на Восточном экономическом форуме.