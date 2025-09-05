Владимир Путин: Мы не отгораживаемся ни от кого

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума сказал, что вред международной торговле ведет к экономическому сепаратизму в экономике. Глава государства отметил, что Россия не отгораживается ни от кого.
«Современный мир очень сильно взаимосвязан, замкнуться в национальной скорлупе нельзя. Мы открыты к сотрудничеству с теми, кто хочет работать. Мы думаем, что такая открытость выгодна всем, кто придерживается такой точки зрения и такой политики», — резюмировал политик во время выступления на Восточном экономическом форуме.
В этом году центральной темой Восточного экономического форума стало экономическое развитие Дальнего Востока России. Однако в выступлении Путина были затронуты и другие важные аспекты, например, касающиеся международной торговли.
В эти минуты президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии юбилейного, десятого по счету ВЭФ во Владивостоке. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.