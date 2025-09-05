241 нарушение в день: челябинцы массово нарушают запрет на проезд по выделенкам

В Челябинске подсчитали количество нарушителей, выезжающих на выделенные полосы для общественного транспорта. Оказалось, с начала года до конца августа произошло 57,7 тыс. таких нарушений — примерно по 241 случаю в сутки.
Езду по выделенкам фиксируют автоматические видеокамеры на улицах. Нарушителям выписывают штрафы.
Как рассказали в региональном министерстве дорожного хозяйства, больше всего нарушений приходится на четыре участка.
Чаще всего челябинские водители выруливают на выделенку возле отеля Radisson на улице Труда. Установленная там камера регистрирует по 48 нарушений каждый день.
На втором месте — площадь Революции. Там водители в сутки получают по 35 штрафов.
Возле УралГУФКа на улице Энгельса каждый день находится примерно по 33 желающих прокатиться по выделенной полосе.
По 25 штрафов в день назначают по показаниям камеры на проспекте Ленина, перед пересечением с улицей Рождественского.