Путин: многие западные компании ушли из России с убытками

Многие европейские компании, покинувшие российский рынок по политическим причинам, понесли серьёзные убытки. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, часть из них ожидает снятия ограничений, чтобы вернуться, тогда как многие фирмы продолжили работу в стране. Глава государства подчеркнул, что Москва не отворачивается от партнёров и никого не выгоняет, сохраняя при этом стабильную экономическую политику.
«Касаемо возвращения западных компаний в Россию, сейчас сложилась тенденция к протекционизму. Во благо ли такая политика?» — отметил он.
Президент добавил, что в условиях глобальной взаимосвязанности попытки замкнуться внутри собственной экономики лишь снижают конкурентоспособность.
Юбилейный Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета. В этом году его главной темой стало сотрудничество на благо мира и процветания в регионе.
Ранее Владимир Путин заявил, что базовым условием для развития экономики РФ является устойчивая макроэкономическая политика.