Путин: многие западные компании ушли из России с убытками

По его словам, часть из них ожидает снятия ограничений, чтобы вернуться, тогда как многие фирмы продолжили работу в стране. Глава государства подчеркнул, что Москва не отворачивается от партнёров и никого не выгоняет, сохраняя при этом стабильную экономическую политику.