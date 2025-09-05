Песков: северокорейские военные размещены только на территории РФ

Российские власти сообщили, что военные из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) находятся исключительно на территории России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что военнослужащие КНДР не размещены на Украине, а пребывают только в Российской Федерации.
«Они не размещены там. Военные КНДР размещены на территории РФ», — уточнил Песков.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что северокорейские военные участвовали в освобождении Курской области. Он подчеркнул, что инициатива их участия исходила от лидера КНДР Ким Чен Ына. Также Путин высоко оценил профессионализм бойцов из КНДР, которые сражались в Курской области и приняли участие в параде Победы в Москве.
Кроме того, глава государства выразил благодарность подразделениям Корейской Народной Армии за их вклад в освобождение Курской области. По словам Путина, российские войска совместно с северокорейскими бойцами успешно разгромили украинскую армию в этом регионе.