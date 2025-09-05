Песков: северокорейские военные размещены только на территории РФ

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что северокорейские военные участвовали в освобождении Курской области. Он подчеркнул, что инициатива их участия исходила от лидера КНДР Ким Чен Ына. Также Путин высоко оценил профессионализм бойцов из КНДР, которые сражались в Курской области и приняли участие в параде Победы в Москве.