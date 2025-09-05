Путин назвал приоритет России на текущее столетие

Президент Владимир Путин в пятницу, 5 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) обозначил главный приоритет России в XXI веке. По его словам, ключевым направлением станет развитие Дальнего Востока и Сибири.
Глава государства подчеркнул, что значение Дальнего Востока необходимо укреплять не только в российской экономике, но и в системе международных связей.
Путин отметил, что проводимая работа уже приносит результаты: регион показывает более высокие темпы роста по сравнению с общероссийскими показателями, передает РИА Новости.
Президент России также заявил о планах по развитию Трансарктического коридора. Он отметил, что интерес к этому направлению со стороны иностранных государств продолжает расти.
Владимир Путин ранее отмечал, что одним из особых приоритетов страны является наращивание группировки универсальных атомных ледоколов и судов ледового класса. Эти суда необходимы для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути.