За сутки в Ростовской области потушили 18 пожаров

За прошедшие сутки, 4 сентября, пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области оперативно отреагировали на 28 происшествий. Восемь техногенных пожаров, десять загораний сухой растительности и десять дорожно-транспортных происшествий были ликвидированы силами 216 специалистов и 54 единиц техники.
В МЧС напоминают, что в северо-восточных, северо-западных, центральных, южных, юго-восточных районах и Приазовье сохраняется пятый, наивысший класс пожароопасности. Местами в северо-западных, юго-восточных районах и Приазовье действует четвертый класс опасности. МЧС рекомендует жителям области соблюдать особую осторожность с огнем и воздержаться от посещения лесов.
Подпишись на нас в Telegram!