За сутки в Ростовской области потушили 18 пожаров

В МЧС напоминают, что в северо-восточных, северо-западных, центральных, южных, юго-восточных районах и Приазовье сохраняется пятый, наивысший класс пожароопасности. Местами в северо-западных, юго-восточных районах и Приазовье действует четвертый класс опасности. МЧС рекомендует жителям области соблюдать особую осторожность с огнем и воздержаться от посещения лесов.