Слуцкого заметили в куртке с Жириновским в Новосибирске

Узнать больше по теме

Владимир Жириновский: биография, личная жизнь, дата и причина смерти политика

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы, рекордсмен по числу участий в выборах президента РФ — биография Владимира Жириновского яркая и неоднозначная. Эмоциональная риторика и скандальные заявления сделали его одним из самых узнаваемых российских политиков, многие цитаты которого стали культовыми, а предсказания — сбылись. Собрали главное из его биографии.