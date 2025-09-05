Ричмонд
Слуцкого заметили в куртке с Жириновским в Новосибирске

На одежде был размещён коллаж с изображением Владимира Жириновского, основателя и многолетнего лидера ЛДПР.

Об этом сообщил Сиб.фм.

Леонид Слуцкий приехал в Новосибирск с рабочим визитом.

Совместно с добровольцами он провёл время, занимаясь благоустройством территории вдоль реки Тула — участники акции наводили порядок на берегу водоёма.

После завершения уборки политик переключится на работу с молодым поколением. Его ждёт участие в Фестивале Возможностей. Мероприятие состоится в креативном пространстве лофт-бара «Подземка».

Особое внимание привлек внешний вид политика. Корреспонденты заметили на нём нестандартный элемент гардероба — тёмно-синюю джинсовую рубашку с оригинальным принтом. На одежде был размещён коллаж с изображением Владимира Жириновского, основателя и многолетнего лидера ЛДПР.

