Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков рассказал об отсутствии данных о запросе США на разговор с Путиным

Ушаков затруднился ответить о возможности разговора Путина и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента России Юрий Ушаков затруднился дать определенный ответ относительно возможности проведения телефонного разговора между Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом в ближайшие дни.

«Я не знаю», — кратко ответил он на соответствующий вопрос журналистов на полях Восточного экономического форума.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, поступал ли от администрации США официальный запрос на организацию такого разговора между лидерами двух стран, помощник российского президента сообщил, что ему ничего не известно о подобных инициативах.

Как KP.RU писал ранее, американский лидер анонсировал новый телефонный разговор с Путиным в ближайшее время. Трамп также положительно оценил нынешние контакты с главой РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше