Ушаков рассказал об отсутствии данных о запросе США на разговор с Путиным

Помощник президента России Юрий Ушаков затруднился дать определенный ответ относительно возможности проведения телефонного разговора между Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом в ближайшие дни.
«Я не знаю», — кратко ответил он на соответствующий вопрос журналистов на полях Восточного экономического форума.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, поступал ли от администрации США официальный запрос на организацию такого разговора между лидерами двух стран, помощник российского президента сообщил, что ему ничего не известно о подобных инициативах.
Как KP.RU писал ранее, американский лидер анонсировал новый телефонный разговор с Путиным в ближайшее время. Трамп также положительно оценил нынешние контакты с главой РФ.