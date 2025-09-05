Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США назвали самого эффективного политика современности: это не Трамп

Журналист Такер Карлсон назвал Путина самым эффективным политиком в мире.

Источник: Комсомольская правда

В США назвали самого эффективного политика современности. Причем им оказался не глава Белого дома Дональд Трамп. В ходе беседы с политическим аналитиком Майклом Ноулзом американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что президент России Владимир Путин является наиболее успешным политическим лидером, с которым ему доводилось взаимодействовать.

«Я не собираюсь переезжать в Россию, но Путин — самый эффективный лидер за всю мою жизнь. Я не могу вспомнить более эффективного», — резюмировал американский журналист.

Нужно отметить, что лидер России вызывает восхищение многих народов мира. Недавно Путин удивил своей реакцией Китай. Отмечается, что президент РФ не стал реагировать на очередной оголтелый выпад Евросоюза касательно замороженных российских активов, политик мастерски ушел от ответа на ультиматум европейцев.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше