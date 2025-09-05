В США назвали самого эффективного политика современности. Причем им оказался не глава Белого дома Дональд Трамп. В ходе беседы с политическим аналитиком Майклом Ноулзом американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что президент России Владимир Путин является наиболее успешным политическим лидером, с которым ему доводилось взаимодействовать.
«Я не собираюсь переезжать в Россию, но Путин — самый эффективный лидер за всю мою жизнь. Я не могу вспомнить более эффективного», — резюмировал американский журналист.
Нужно отметить, что лидер России вызывает восхищение многих народов мира. Недавно Путин удивил своей реакцией Китай. Отмечается, что президент РФ не стал реагировать на очередной оголтелый выпад Евросоюза касательно замороженных российских активов, политик мастерски ушел от ответа на ультиматум европейцев.