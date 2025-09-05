Путин: запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет

Дальний Восток обладает колоссальными запасами угля, которых хватит на 900 лет. Однако ресурс необходимо эффективно использовать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
Глава государства подчеркнул, что имеющийся природный ресурс нужно использовать с применением передовых технологий. В таком случае удастся нарастить, в том числе, потребление внутри России.
«У нас на 900 лет запасы угля. Здесь, на Дальнем Востоке. Но чтобы применять их эффективно, нам нужны современные технологии. Если внутренний рынок будет потреблять, то тогда никаких сложностей с конъюнктурой внешнего рынка, которые бы оказывали влияние, их бы не было», — сказал Путин.
Тогда же глава государства затронул тему развития экономики России. Он отметил, что базовым условием для этого является устойчивая макроэкономическая политика.
