Главные новости 5 сентября 2025 года

Последние новости за сегодня — 5 сентября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 5 сентября 2025.

Путин сделал ряд заявлений на пленарном заседании ВЭФ

Источник: Пресс-служба Президента России

Российский президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). Он отметил, что за 10 лет валовой региональный продукт Дальнего Востока увеличился в более чем 2,5 раза, и рассказал о планах развития Россией трансарктического транспортного коридора.

Трамп намерен устроить переговоры с Путиным

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в ближайшее время планирует пообщаться с российским коллегой Владимиром Путиным. Точную дату переговоров политик не назвал. Анонс разговора с президентом России Трамп сделал после видеосвязи с лидерами стран, входящими в «коалицию желающих».

Стало известно о «горячем» разговоре между лидерами ЕС и Трампом

Источник: Reuters

Разговор американского президента Дональда Трампа и политиков, участвующих во встрече «коалиции желающих» 4 сентября в Париже, проходил на повышенных тонах. Об этом сообщили источники Bild. По данным собеседников издания, Трамп упрекнул европейцев в закупке российской нефти. Урсула фон дер Ляйен ответила, что импорт ресурса сократился.

Российские ПВО отразили массовую атаку дронов ВСУ

Источник: РИА "Новости"

В ночь на 5 сентября российские средства ПВО ликвидировали и нейтрализовали 92 украинских БПЛА над территориями 12 регионов и акваториями Черного и Азовского морей. Атакам дронов подверглись Брянская, Ростовская, Тульская, Калужская, Рязанская, Воронежская, Курская, Орловская, Липецкая, Белгородская, Смоленская области и Крым.

В Белоруссии арестовали польского шпиона с документами о военных учениях

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники КГБ Белоруссии в Витебской области задержали гражданина Польши Гжегоша Гавела с документами о белорусско-российских военных учениях «Запад-2025». Сейчас специалисты ведомства устанавливают, как шпион смог получить секретные данные. Учения пройдут в Белоруссии с 12 по 16 сентября.

