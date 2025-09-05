Главные новости 5 сентября 2025 года

Российский президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). Он отметил, что за 10 лет валовой региональный продукт Дальнего Востока увеличился в более чем 2,5 раза, и рассказал о планах развития Россией трансарктического транспортного коридора.