Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске оставили в силе приговор главе Красного Креста за хищение 6,2 млн рублей

Экс-руководитель благотворительной организации не смог обжаловать срок за мошенничество.

Омский областной суд отклонил апелляционную жалобу бывшего председателя регионального отделения «Российский Красный Крест». Ранее 33-летнего мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил 5 сентября канал t.me/prok_omsk.

Следствие установило, что в 2022 году фигурант перевел на личные банковские карты более 6,2 млн рублей. Деньги поступили от религиозной организации для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от пожаров жителям Омской области и беженцам. Часть средств он присвоил под видом возврата долга по фиктивному договору займа.

После хищения экс-руководитель сложил с себя полномочия. Суд Кировского района назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима с возмещением ущерба в полном объеме. Для обеспечения выплат сохранили арест на 28 банковских счетов подсудимого.

Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений, а жалобу осужденного — без удовлетворения.

Ранее «КП Омск» о перекрытии Челюскинцев из-за замены трамвайных путей.