В Омске оставили в силе приговор главе Красного Креста за хищение 6,2 млн рублей

Следствие установило, что в 2022 году фигурант перевел на личные банковские карты более 6,2 млн рублей. Деньги поступили от религиозной организации для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от пожаров жителям Омской области и беженцам. Часть средств он присвоил под видом возврата долга по фиктивному договору займа.