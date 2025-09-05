В Омске оставили в силе приговор главе Красного Креста за хищение 6,2 млн рублей

Омский областной суд отклонил апелляционную жалобу бывшего председателя регионального отделения «Российский Красный Крест». Ранее 33-летнего мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил 5 сентября канал t.me/prok_omsk.
Следствие установило, что в 2022 году фигурант перевел на личные банковские карты более 6,2 млн рублей. Деньги поступили от религиозной организации для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от пожаров жителям Омской области и беженцам. Часть средств он присвоил под видом возврата долга по фиктивному договору займа.
После хищения экс-руководитель сложил с себя полномочия. Суд Кировского района назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима с возмещением ущерба в полном объеме. Для обеспечения выплат сохранили арест на 28 банковских счетов подсудимого.
Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений, а жалобу осужденного — без удовлетворения.
