В Воронеже умерла старейшая сотрудница ВГУ

Не стало Тамары Трегуб.

Источник: пресс-службы ВГУ

В Воронеже на 80-м году жизни скончалась старейшая сотрудница ВГУ Тамара Трегуб, об этом 4 сентября сообщила пресс-служба вуза.

Тамара Федоровна работала в университете с 1970-го года — после окончания геологического факультета ВГУ. Сначала она стала старшим инженером, а в 1976—1978 годах преподавала на кафедре общей геологии. С 1979-го и по настоящее время работала в лаборатории биостратиграфии геофака. Изучала палеоландшафты и палеоэкологию обитания древнего человека археологических стоянок Похоперья. В 1996-м Трегуб защитила диссертацию, получив степень кандидата географических наук.

— Многочисленные работы Тамары Федоровны опубликованы в отечественных и зарубежных журналах и широко известны научной общественности. Она была ярким, жизнерадостным, неординарным и доброжелательным человеком, всегда стремившимся к саморазвитию. Такой она и останется в нашей памяти, — написали в некрологе коллеги.