В Воронеже умерла старейшая сотрудница ВГУ

Тамара Федоровна работала в университете с 1970-го года — после окончания геологического факультета ВГУ. Сначала она стала старшим инженером, а в 1976—1978 годах преподавала на кафедре общей геологии. С 1979-го и по настоящее время работала в лаборатории биостратиграфии геофака. Изучала палеоландшафты и палеоэкологию обитания древнего человека археологических стоянок Похоперья. В 1996-м Трегуб защитила диссертацию, получив степень кандидата географических наук.