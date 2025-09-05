Путин поручил расширить программу льготной ипотеки на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил распространить действие дальневосточной и арктической ипотеки под 2% на вторичный рынок жилья в тех городах, где отсутствует новое многоквартирное строительство. Он подчеркнул, что решение жилищного вопроса играет ключевую роль в улучшении демографической ситуации в регионе.
Глава государства напомнил, что на Дальнем Востоке действует повышенная выплата при рождении третьего ребёнка, и уровень рождаемости третьих и последующих детей здесь примерно на четверть выше, чем в среднем по стране.
«Нужно распространить дальневосточную ипотеку для всех многодетных семей в регионе, независимо от возраста родителей», — заявил он.
Путин отметил, что воспользоваться ипотекой под два процента должны иметь возможность не только учителя, но и все сотрудники государственных и муниципальных образовательных организаций в Арктике и на Дальнем Востоке. В связи с этим он поручил правительству внести соответствующие изменения в нормативно-правовую базу.
Юбилейный Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета. В этом году его главная тема — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».
Ранее Владимир Путин поручил утвердить стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года.