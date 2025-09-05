Путин поручил расширить программу льготной ипотеки на Дальнем Востоке

Путин отметил, что воспользоваться ипотекой под два процента должны иметь возможность не только учителя, но и все сотрудники государственных и муниципальных образовательных организаций в Арктике и на Дальнем Востоке. В связи с этим он поручил правительству внести соответствующие изменения в нормативно-правовую базу.