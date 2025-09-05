Ричмонд
В ходе осеннего призыва в Ленобласти задействуют электронную базу

Опыт цифровой оптимизации, полученный ранее в ходе частичного призыва, теперь внедряется шире.

Источник: piter.tv

Осенняя кампания по призыву на воинскую службу в Ленинградской области текущего года пройдет с применением электронных баз данных. Такое заявление сделал заместитель губернатора по вопросам безопасности Михаил Ильин на встрече Совета почетных граждан региона.

Согласно сообщению Ильина, опыт цифровой оптимизации, полученный ранее в ходе частичного призыва, теперь внедряется шире.

Для успешного проведения мероприятий задействованы расширенные команды сотрудников военных комиссариатов, привлечены административные органы, добровольческие объединения и прочие специализированные структуры.

Ранее мы сообщили о том, что земельный фонд для льготников в Ленобласти расширен до 47,6 га.