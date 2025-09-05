Путин: Россия продает газ в Азию по той же формуле, что и в Европу

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума сказал, что проект «Сила Сибири» взаимовыгодный. Причем цены на сырье носят среднерыночный характер и рассчитываются по той же формуле, что и поставки в ЕС.
«Это взаимовыгодный проект. Что касается цен, то они носят рыночный характер и рассчитываются по такой же формуле, что и поставки в Европу. Формула одна и та же. Составляющие этой формулы — они просто разные в разных регионах мира. В Европе — одни цены, в Азии — другие. А формула — одна и та же. Она рыночная», — резюмировал Путин, выступая на ВЭФ-2025.
Также глава государства отметил, что переговоры были долгими, но результат устроил все стороны. Путин подчеркнул, что «Сила Сибири» — крупнейший проект в энергоотрасли.
