Путин: Россия продает газ в Азию по той же формуле, что и в Европу

«Это взаимовыгодный проект. Что касается цен, то они носят рыночный характер и рассчитываются по такой же формуле, что и поставки в Европу. Формула одна и та же. Составляющие этой формулы — они просто разные в разных регионах мира. В Европе — одни цены, в Азии — другие. А формула — одна и та же. Она рыночная», — резюмировал Путин, выступая на ВЭФ-2025.