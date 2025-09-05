Ричмонд
Поход за водой оказался последним: хищник съел школьника на глазах его матери

В Кении крокодил растерзал ребенка на глазах у матери.

Источник: Комсомольская правда

В Кении на 13-летнего мальчика Мутуку напал крокодил. Рептилия растерзала его на глазах у матери, пишет издание Mwakilishi.

Из-за засухи в деревне третьеклассник и другие жители населенного пункта ходили за водой к реке, в которой свою добычу поджидал крокодил. Трагедия случилась именно в тот момент, когда мальчик опустился к водоему. Найти останки мальчика не удалось.

На месте происшествия сотрудники природоохранной службы Кении установили металлическую ловушку, но поймать рептилию не получилось. Всему виной бегемот, проходящий мимо.

Только за последние два года в округе Макуэни зарегистрировано 24 нападения крокодилов, 11 из них — со смертельным исходом. Чаще всего жертвами становились именно дети.

Как KP.RU писал ранее, в Мозамбике крокодил утащил молодого футболиста прямо во время тренировки. 19-летний спортсмен подошел к реке, чтобы охладиться, но у рептилии были свои планы.