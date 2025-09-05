Ричмонд
Модератор ВЭФ Рыбакова рассказала о сложностях в спорах с Путиным

Модератор пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) Мария Рыбакова заявила, что с президентом России Владимиром Путиным спорить очень сложно. Ее слова приводит Telegram-канал «Кровавая барыня».

Она также добавила, что в любом случае попробует это сделать.

— Очень хочется рассчитывать, что это будет дискуссия, но пока я не уверена, что получится, потому что с Владимиром Владимировичем спорить сложно. Но я по крайней мере попробую, — цитируют ее в публикации.

На пленарном заседании президент обозначил главный приоритет России в XXI веке. Глава государства подчеркнул, что значение Дальнего Востока необходимо укреплять не только в российской экономике, но и в системе международных связей.

Кроме того, президент ранее отмечал, что одним из особых приоритетов страны является наращивание группировки универсальных атомных ледоколов и судов ледового класса. Эти суда необходимы для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути.