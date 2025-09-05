Леонид Слуцкий прокомментировал наплыв мигрантов в Новосибирске

Леонид Слуцкий предложил ввести ограничения на въезд семей трудовых мигрантов.
Об этом сообщает Сиб.фм. 5 сентября Леонид Слуцкий прилетел в Новосибирск с рабочим визитом.
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, сменивший на посту Владимира Жириновского, выступил с разъяснениями относительно миграционной ситуации в Новосибирске.
По его мнению, миграционная политика страны нуждается в серьёзной корректировке. Ситуация требует немедленного вмешательства. В ответ на растущее недовольство граждан власти разрабатывают комплекс мер по улучшению положения дел в миграционной сфере.
Среди предлагаемых решений — введение ограничений на въезд семей трудовых мигрантов. Это связано с тем, что большое количество приезжих создаёт дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру: медицинские учреждения, образовательные организации, социальные службы.
Соответствующие инициативы в ближайшее время будут представлены в Государственную думу.