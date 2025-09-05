Ричмонд
Премьер Монголии поблагодарил Путина за приглашение на ВЭФ

Премьер Монголии отметил растущий статус ВЭФ.

Источник: Комсомольская правда

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит во Владивостоке, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за приглашение.

Политик подчеркнул, что значимость форума растет с каждым годом. По словам премьера, ВЭФ стал важной площадкой для диалога в Азиатско-Тихоокеанском регионе, способствуя укреплению сотрудничества между странами.

«Регулярное проведение Восточно-экономического форума и обсуждения на его площадке важных вопросов в развитии международной и региональной экономики и инвестиций, инфраструктуры, энергетики и окружающей среды имеют большое значение для формирования будущих направлений развития стран», — отметил монгольский премьер.

На пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума президент России Владимир Путин отметил, что ограничения в международной торговле приводят к экономическому разделению. Он подчеркнул, что Россия остается открытой для сотрудничества и не стремится к изоляции. По его словам, современный мир тесно взаимосвязан, и закрыться в национальных рамках невозможно. Путин добавил, что открытость к взаимодействию приносит пользу всем странам, разделяющим такой подход.