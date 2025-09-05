Премьер Монголии поблагодарил Путина за приглашение на ВЭФ

На пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума президент России Владимир Путин отметил, что ограничения в международной торговле приводят к экономическому разделению. Он подчеркнул, что Россия остается открытой для сотрудничества и не стремится к изоляции. По его словам, современный мир тесно взаимосвязан, и закрыться в национальных рамках невозможно. Путин добавил, что открытость к взаимодействию приносит пользу всем странам, разделяющим такой подход.