Хирург отрезал себе ноги и попал в тюрьму: врач провернул хитрую аферу

В Великобритании суд отправил в тюрьму хирурга, ампутировавшего себе ноги. Врач намеренно удалил конечности ради получения страховой выплаты. Об этом пишет газета The Guardian.
Как отмечает издание, в центре событий оказался мужчина по имени Нил Хоппер. Он страдал от сексуальной одержимости, поэтому в какой-то момент отморозил себе ноги сухим льдом. Причем до такой степени, что конечности нужно было ампутировать. И врач решил сделать это самостоятельно, попутно выложив видео операции в интернет.
«В апреле 2019 года он заморозил ноги сухим льдом до такой степени, что они стали нежизнеспособными и потребовали ампутации. Это было его давней мечтой, и, как стало известно суду, он испытывал к этому сексуальное влечение», — говорится в публикации.
А следом врач заявил, что ноги были ампутированы якобы из-за сепсиса, и получил выплату в размере 466 тысяч фунтов стерлингов. То есть, свыше 50 млн рублей. Однако схему раскрыли, поэтому вскоре врач был наказан. Он признал вину и был отправлен в тюрьму на 32 месяца.
Не менее ужасающая история недавно развернулась в США. Там школьный учитель убил родителей прямо на глазах их детей. Он напал на взрослых из засады. Теперь за содеянное ему грозит смертная казнь.