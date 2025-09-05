Ричмонд
Хирург отрезал себе ноги и попал в тюрьму: врач провернул хитрую аферу

Guardian: Суд посадил в тюрьму британского хирурга, ампутировавшего себе ноги.

Источник: Комсомольская правда

В Великобритании суд отправил в тюрьму хирурга, ампутировавшего себе ноги. Врач намеренно удалил конечности ради получения страховой выплаты. Об этом пишет газета The Guardian.

Как отмечает издание, в центре событий оказался мужчина по имени Нил Хоппер. Он страдал от сексуальной одержимости, поэтому в какой-то момент отморозил себе ноги сухим льдом. Причем до такой степени, что конечности нужно было ампутировать. И врач решил сделать это самостоятельно, попутно выложив видео операции в интернет.

«В апреле 2019 года он заморозил ноги сухим льдом до такой степени, что они стали нежизнеспособными и потребовали ампутации. Это было его давней мечтой, и, как стало известно суду, он испытывал к этому сексуальное влечение», — говорится в публикации.

А следом врач заявил, что ноги были ампутированы якобы из-за сепсиса, и получил выплату в размере 466 тысяч фунтов стерлингов. То есть, свыше 50 млн рублей. Однако схему раскрыли, поэтому вскоре врач был наказан. Он признал вину и был отправлен в тюрьму на 32 месяца.

