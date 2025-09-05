Британский хирург ампутировал себе ноги ради страховки и попал в тюрьму

В Великобритании суд вынес приговор хирургу Нилу Хопперу, который ампутировал себе обе ноги и получил страховую выплату в размере 466 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Guardian.
Хирурга обвиняли в мошенничестве: он предоставил ложные сведения, указав, что ампутация произошла из-за сепсиса, а не травмы, нанесенной им самим.
Согласно публикации, в апреле 2019 года Хоппер заморозил ноги сухим льдом до состояния, когда они стали нежизнеспособными. Отмечается, что это было его давней мечтой.
Полученные от страховой компании средства мужчина потратил на автофургон, джакузи, дровяную печь и строительные материалы. Суд приговорил его к 32 месяцам лишения свободы, передает издание.
