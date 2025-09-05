Британский хирург ампутировал себе ноги ради страховки и попал в тюрьму

В России инвалид избил ребенка битой. О произошедшем стало известно после того, как в Сеть попал ролик, на котором происходит избиение ребенка. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, злоумышленника задержали, он признался в своем поступке. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого.