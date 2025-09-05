Президент России Владимир Путин заявил, что РФ ни от кого не отворачивалась, сравнив при этом наше могучее государство с двуглавым орлом, расположенным на гербе России. Об этом в пятницу, 5 сентября, российский лидер сообщил во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума 2025 (ВЭФ).
«Мы никакие палки в колеса не вставляем. Вот вы спросили про орла — он смотрит в одну и другую сторону. Но посмотрите на этого орла сейчас — мы ни от кого не отворачивались. Он как смотрел в обе стороны, так и смотрит», — ответил глава РФ на вопрос нашего государства сотрудничества с США.
Напомним, что 4 сентября, после рабочей поездки в Китай, Владимир Путин прибыл во Владивосток. Десятый ВЭФ же стартовал 3 сентября. Форум, в котором участвуют представители более 70 стран, проходит под девизом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».
Как KP.RU писал ранее, американский журналист Такер Карлсон назвал самого эффективного политика современности. Причем им оказался далеко не глава Белого дома Дональд Трамп, а российский лидер Владимир Путин.
5 сентября Владимир Путин проводит пленарное заседание ВЭФ. KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.