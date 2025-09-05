В Петербурге бездомным станет доступен бесплатный проезд

Постановление предусматривает выдачу бесплатных билетов лицам, официально не зарегистрированным в качестве пользователей, нанимателей или владельцев жилой недвижимости. Исключением будет проживание в специализированных учреждениях или наличие регистрации у собственника жилья.
Чтобы оформить проездной, необходимо представить документ, удостоверяющий последний адрес проживания в Северной столице, либо свидетельство о рождении ребенка младше 14 лет.
Комитет по транспорту Петербурга установит перечень конкретных пригородных автобусных маршрутов, где будет действительна льгота. Если человек оформляет единый именной месячный билет метро, его также выдадут безвозмездно.