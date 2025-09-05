Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге бездомным станет доступен бесплатный проезд

Правительство Петербурга утвердило дополнительные социальные льготы для граждан, не имеющих собственного или арендованного жилого помещения. Отныне такие граждане получат возможность бесплатного проезда на общественном транспорте города. Об этом сообщили в Смольном.

Источник: Архив МК в Питере

Постановление предусматривает выдачу бесплатных билетов лицам, официально не зарегистрированным в качестве пользователей, нанимателей или владельцев жилой недвижимости. Исключением будет проживание в специализированных учреждениях или наличие регистрации у собственника жилья.

Чтобы оформить проездной, необходимо представить документ, удостоверяющий последний адрес проживания в Северной столице, либо свидетельство о рождении ребенка младше 14 лет.

Комитет по транспорту Петербурга установит перечень конкретных пригородных автобусных маршрутов, где будет действительна льгота. Если человек оформляет единый именной месячный билет метро, его также выдадут безвозмездно.