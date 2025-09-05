Путин: У РФ есть очень хорошие предложения по работе с США на Аляске

По словам главы государства, многие заинтересованные стороны стремятся возобновить совместную работу. Путин отметил, что Россия обладает передовыми технологиями сжижения газа, которые превосходят американские. Он добавил, что у США есть значительные ресурсы, а у России — необходимые разработки. Однако реализация таких проектов зависит не только от российской стороны. Президент заверил, что Москва готова к диалогу.