На юбилейном X Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) президент России Владимир Путин выразил готовность к сотрудничеству с США по вопросам, связанным с Аляской. Он подчеркнул, что Россия открыта для взаимодействия с партнёрами из Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Соединённые Штаты.
По словам главы государства, многие заинтересованные стороны стремятся возобновить совместную работу. Путин отметил, что Россия обладает передовыми технологиями сжижения газа, которые превосходят американские. Он добавил, что у США есть значительные ресурсы, а у России — необходимые разработки. Однако реализация таких проектов зависит не только от российской стороны. Президент заверил, что Москва готова к диалогу.
На вопрос о возможных препятствиях в сотрудничестве Путин пояснил, что Москва не создаёт никаких барьеров. Он привёл в пример российского двуглавого орла, который смотрит в обе стороны, подчеркнув, что Россия никогда не отворачивалась от партнёров и продолжает сохранять открытость для взаимодействия.
