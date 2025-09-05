Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: У РФ есть очень хорошие предложения по работе с США на Аляске

Глава государства отметил готовность России к сотрудничеству по Аляске.

Источник: Комсомольская правда

На юбилейном X Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) президент России Владимир Путин выразил готовность к сотрудничеству с США по вопросам, связанным с Аляской. Он подчеркнул, что Россия открыта для взаимодействия с партнёрами из Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Соединённые Штаты.

По словам главы государства, многие заинтересованные стороны стремятся возобновить совместную работу. Путин отметил, что Россия обладает передовыми технологиями сжижения газа, которые превосходят американские. Он добавил, что у США есть значительные ресурсы, а у России — необходимые разработки. Однако реализация таких проектов зависит не только от российской стороны. Президент заверил, что Москва готова к диалогу.

На вопрос о возможных препятствиях в сотрудничестве Путин пояснил, что Москва не создаёт никаких барьеров. Он привёл в пример российского двуглавого орла, который смотрит в обе стороны, подчеркнув, что Россия никогда не отворачивалась от партнёров и продолжает сохранять открытость для взаимодействия.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ВЭФ-2025.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше