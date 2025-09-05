В Узбекистане в этом году свыше 41% абитуриентов не смогли набрать даже минимальный проходной балл

Для понимания: 56,7 балла — это лишь 30% от максимально возможного результата в 189 баллов. То есть, если абитуриент хотя бы на треть владеет знаниями по тестируемым предметам, он может набрать этот балл. В рейтинговой системе оценок 30% — это даже не «двойка», а скорее «единица». То есть на данный момент около 41% абитуриентов, поступавших в вузы, имеют знания на «единицу».