В Узбекистане в этом году свыше 41% абитуриентов не смогли набрать даже минимальный проходной балл

В 2025 году тестирование прошли 614 768 абитуриентов — это на 122 тысячи меньше, чем в прошлом году. Однако, несмотря на сокращение числа участников, более 41% из них не смогли набрать даже минимальный проходной балл. Так, 253 844 абитуриента (41,29%) не преодолели отметку в 56,7 балла, что составляет всего 30% от максимально возможных 189 баллов.
Тем не менее, ситуация постепенно улучшается. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился сразу на 6%. Если посмотреть динамику за последние три года, прогресс становится еще заметнее: в 2022 году менее 56,7 балла набрали 51,2% абитуриентов.
В 2025 году самый высокий процент неудачных попыток зафиксирован в Андижанской области — 47,6%. Лучшие результаты традиционно показали Бухара и город Ташкент: здесь только 31,4% абитуриентов не справились с минимальным порогом.
Показательно, что если в 2023 году в 8 регионах страны, а в 2024 году — в 4 регионах доля абитуриентов, не набравших минимальный балл, превышала 50%, то в этом году такой негативной статистики нет ни в одном регионе.
Для понимания: 56,7 балла — это лишь 30% от максимально возможного результата в 189 баллов. То есть, если абитуриент хотя бы на треть владеет знаниями по тестируемым предметам, он может набрать этот балл. В рейтинговой системе оценок 30% — это даже не «двойка», а скорее «единица». То есть на данный момент около 41% абитуриентов, поступавших в вузы, имеют знания на «единицу».