В Мясниковском районе автомобиль сбил несовершеннолетнего водителя питбайка

Под Ростовом столкнулись легковушка и питбайк.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 4 сентября, на автодороге «Ростов-на-Дону — г. Дебальцево» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

Примерно в 16:10 на 2 км трассы 42-летний водитель автомобиля «Лада Калина» при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении питбайку под управлением 17-летнего водителя.

В результате инцидента несовершеннолетний водитель спортивного инвентаря получил телесные повреждения и был экстренно доставлен в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

