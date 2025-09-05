В Мясниковском районе автомобиль сбил несовершеннолетнего водителя питбайка

В четверг, 4 сентября, на автодороге «Ростов-на-Дону — г. Дебальцево» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
Примерно в 16:10 на 2 км трассы 42-летний водитель автомобиля «Лада Калина» при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении питбайку под управлением 17-летнего водителя.
В результате инцидента несовершеннолетний водитель спортивного инвентаря получил телесные повреждения и был экстренно доставлен в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.
Подпишись на нас в Telegram!