В Иркутской области произвели полмиллиарда яиц с начала года

Уже пять лет регион полностью обеспечивает себя яйцами и даже производит в полтора раза больше, чем нужно.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сельхозпредприятия Иркутской области с января 2025 года поставили рекорд — произвели 580 миллионов куриных яиц. При этом куры стали нестись даже лучше — яйценоскость выросла на 1,6%. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.

— Уже пять лет область полностью обеспечивает себя яйцами и даже производит в полтора раза больше, чем нужно. В прошлом году, например, птицефабрики произвели больше миллиарда яиц — этого хватило бы на 156% от потребности региона, — отметил министр сельского хозяйства Илья Сумароков.

Птицеводческий сектор продолжает развиваться и с запасом закрывает потребности рынка в социально значимом продукте — курином яйце. Такой рост стал возможен благодаря модернизации фабрик, новым инвестиционным проектам и господдержке, которая помогает компенсировать затраты на оборудование.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 300 сельскохозяйственных специалистов ищут в Иркутской области.