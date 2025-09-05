Тренер сборной Иордании пожелал России вернуться в международный футбол

Главный тренер сборной Иордании по футболу Джамал Селлами после товарищеского матча с командой России отметил, что хотел бы скорейшего возвращения российской сборной к международным соревнованиям.
— Мы очень надеемся, что сборная России вернется в мировую футбольную семью. Мы очень рады быть здесь, надеемся, что возвращение случится как можно скорее, — цитирует Селлами «Газета.Ru».
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что у команды «ноль шансов» участвовать в чемпионате мира 2026 года.
С февраля 2022 года сборная России была отстранена от соревнований УЕФА и ФИФА и сейчас может играть только товарищеские матчи. Также команду не допустили к отбору на ЧМ-2026, который уже начался.
Сборная России по футболу проведет выездной товарищеский матч с командой Катара 7 сентября. Он пройдет в Эр-Райяне на стадионе «Аль-Садд». Карпин рассказал, что Россия уже играла с Катаром два года назад и с тех пор оппонент не стал слабее. Он также напомнил, что Иордания, в свою очередь, является участником чемпионата мира по футболу и командой очень приличного уровня.