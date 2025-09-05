Путин сравнил технологии сжижения газа России и США

На X Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) президент России Владимир Путин сообщил, что отечественные технологии сжижения газа превосходят американские по эффективности. Он пояснил, что Россия обладает передовыми методами добычи и переработки газа, которые значительно опережают разработки некоторых партнеров из США.
«Причём там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа, которые гораздо более эффективными являются, чем те, которыми располагают наши американские некоторые партнёры», — уточнил российский лидер.
Кроме того, Путин отметил, что Россия готова сотрудничать с Соединенными Штатами по вопросам, связанным с Аляской. По его словам, страна открыта для взаимодействия с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая США, для реализации совместных проектов.
