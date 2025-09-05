Ричмонд
Еще одну женщину нашли мертвой в чемодане в тайской Паттайе

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в водохранилище у популярного туристического города Паттайя чемодан, в котором находились останки убитой женщины. Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщили в The Thaiger.

На самом кейсе было огромное количество цепей и навесных замков. Внутри нашли тело 30-летней женщины без видимых повреждений. Также в чемодане лежали девять дисков для гантелей.

По данным экспертов, девушка скончалась примерно пять дней назад. Следователи предполагают, что преступник расправился с пострадавшей и попытался скрыть улики. Поэтому он положил внутрь кейса диски — они предназначались для того, чтобы не дать чемодану всплыть.

Полицейские обратили внимание на сходство этого случая с недавним происшествием, которое до сих пор расследуется. Первую жертву тоже обнаружили в чемодане, спрятанном в 14 километрах от того же водохранилища, добавили в издании.

Днем ранее в квартире жилого дома на улице Братиславской обнаружили тело 90-летней женщины. По предварительным данным, к случившемуся причастен внук погибшей. Он нанес ей несколько ножевых ранений.