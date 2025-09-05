Ричмонд
Путин: Россия никому не вставляет палки в колёса

В своём выступлении на пленарном заседании ВЭФ президент РФ также рассказал о перспективах развития Дальнего Востока и Арктики.

Источник: Аргументы и факты

Россия не ставит преград другим государствам и не мешает их развитию. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Россия никому не вставляет палки в колёса», — отметил он.

В своём выступлении глава государства также рассказал о перспективах развития Дальнего Востока и Арктики, уделив внимание вопросам взаимодействия с Китаем.

Юбилейный Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета. В этом году центральной темой стало сотрудничество ради мира и процветания в регионе.

Ранее Владимир Путин сообщил, что многие западные компании ушли из России с убытками.