Путин признал неожиданным отмену виз для россиян в Китай

«Решение политического руководства Китая о безвизе для нас было неожиданным. Мы ничего не знали. Тем более это было приятно, это знак дружбы, который мы высоко ценим. Это будет способствовать резкому увеличению взаимных поездок и созданию более благоприятных условий для бизнеса, это очевидные вещи», — рассказал Путин.