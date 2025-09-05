Ричмонд
Путин признал неожиданным отмену виз для россиян в Китай

Правительство РФ ничего не знало о таком дружественном шаге со стороны КНР, заявил глава России.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин отметил, что решение о безвизовом режиме (отмене виз) Китая для россиян было неожиданным, и правительство РФ ничего не знало об этом. В пятницу, 5 сентября, глава РФ выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума 2025 (ВЭФ), который проходит во Владивостоке.

По словам российского лидера, такой шаг со стороны КНР в Кремле очень высоко оценили.

«Решение политического руководства Китая о безвизе для нас было неожиданным. Мы ничего не знали. Тем более это было приятно, это знак дружбы, который мы высоко ценим. Это будет способствовать резкому увеличению взаимных поездок и созданию более благоприятных условий для бизнеса, это очевидные вещи», — рассказал Путин.

С 15 сентября Китай введет безвизовый режим в отношении граждан России с обычным заграничным паспортом до 30 дней. Безвизовый въезд будет действовать по 14 сентября 2026 года.

Напомним, что в административный центр Приморского края российский политик прибыл после рабочей поездки в Китай, которая длилась с 31 августа по 3 сентября. В последний день посещения Путиным КНР стартовал десятый форум ВЭФ. В нем участвуют более 70 стран мира.

Известно, что этот Восточный экономический форум проходит под девизом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

5 сентября Владимир Путин проводит пленарное заседание ВЭФ. KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.