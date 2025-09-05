Синоптики пообещали в выходные «умеренно жаркую погоду»

По данным синоптиков, сегодня и в выходные дни по всей территории Узбекистана сохранится преимущественно малооблачная и умеренно жаркая погода.
Днём воздух прогреется до 30−35°, местами столбики термометров поднимутся до 37°. В ночные и ранние утренние часы температура будет комфортной — от 17 до 22°.
Синоптики также предупреждают, что
Прогноз по Ташкенту
В столице ожидается малооблачная погода. Ветер преимущественно восточный, 3−6 м/с, а 5 сентября в отдельных районах порывы могут достигать 8−10 м/с.
Температура воздуха 5 сентября составит 35−37°,