Синоптики пообещали в выходные «умеренно жаркую погоду»

Vaib.uz (Узбекистан. 5 сентября). Узгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие выходные.

По данным синоптиков, сегодня и в выходные дни по всей территории Узбекистана сохранится преимущественно малооблачная и умеренно жаркая погода.

Днём воздух прогреется до 30−35°, местами столбики термометров поднимутся до 37°. В ночные и ранние утренние часы температура будет комфортной — от 17 до 22°.

Синоптики также предупреждают, что 5—6 сентября в отдельных районах страны возможны усиления ветра до 13−18 м/с, местами с пыльными позёмками.

Прогноз по Ташкенту

В столице ожидается малооблачная погода. Ветер преимущественно восточный, 3−6 м/с, а 5 сентября в отдельных районах порывы могут достигать 8−10 м/с.

Температура воздуха 5 сентября составит 35−37°, 6—7 сентября — 33−35°. Ночью и под утро будет прохладнее: от 18 до 20°.