Создан цифровой инструмент для защиты от киберугроз на предприятиях

По данным пресс-службы, ученые тестировали свою систему на двух больших наборах данных из различных областей промышленности — с системы очистки воды и с сети электрических трансформаторов. Применение и интеграция ForecaState могут быть реализованы в системах прогностического обслуживания на производстве для раннего выявления отказов машин, улучшения балансировки нагрузки, предотвращения аварий и техногенных катастроф, а также в системах контроля качества на производственных линиях для сокращения отходов и обеспечения стандартов качества.