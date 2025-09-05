Путин признал, что систему расчетов в турпоездках россиян нужно совершенствовать

Система расчетов туристических поездок требует совершенствований. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова прозвучали в рамках выступления на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
Глава государства подчеркнул, что на данный момент власти уже работают над улучшением системы расчетов туристических поездок. Однако какие-либо подробности пока не оглашаются.
«Мы занимаемся этим, работают финансовые учреждения. Не хочу особенно комментировать, не хочу создавать сложностей для решений. Понимаем, что (нужно, чтобы — Прим.ред.) для граждан, совершающих турпоездки, было меньше сложностей», — сказал Путин.
Тогда же глава государства высказался о введении Пекином безвизового режима для россиян. Он подчеркнул, что такое решение стало неожиданностью.
