Путин признал, что систему расчетов в турпоездках россиян нужно совершенствовать

Президент РФ отметил, что работа над совершенствованием расчетов турпоездок уже ведется.

Источник: Комсомольская правда

Система расчетов туристических поездок требует совершенствований. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова прозвучали в рамках выступления на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

Глава государства подчеркнул, что на данный момент власти уже работают над улучшением системы расчетов туристических поездок. Однако какие-либо подробности пока не оглашаются.

«Мы занимаемся этим, работают финансовые учреждения. Не хочу особенно комментировать, не хочу создавать сложностей для решений. Понимаем, что (нужно, чтобы — Прим.ред.) для граждан, совершающих турпоездки, было меньше сложностей», — сказал Путин.

Тогда же глава государства высказался о введении Пекином безвизового режима для россиян. Он подчеркнул, что такое решение стало неожиданностью.

В эти минуты президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии юбилейного, десятого по счету ВЭФ во Владивостоке. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.