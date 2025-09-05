Путин признал, что систему расчетов в турпоездках россиян нужно совершенствовать

«Мы занимаемся этим, работают финансовые учреждения. Не хочу особенно комментировать, не хочу создавать сложностей для решений. Понимаем, что (нужно, чтобы — Прим.ред.) для граждан, совершающих турпоездки, было меньше сложностей», — сказал Путин.