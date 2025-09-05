Треть нижегородцев соглашаются на «серую» зарплату

Мужчины чаще соглашаются на «серую» оплату — 36% против 31% среди женщин. Самая высокая готовность наблюдается у жителей в возрасте от 35 до 45 лет — 38%, тогда как молодежь до 35 и люди старше 45 лет реже принимают такие условия (33% и 30% соответственно). При этом половина опрошенных старше 45 лет принципиально не приемлют неофициальное трудоустройство.