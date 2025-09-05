Треть нижегородцев соглашаются на «серую» зарплату

Мужчины чаще соглашаются на «серую» оплату — 36% против 31% среди женщин. Самая высокая готовность наблюдается у жителей в возрасте от 35 до 45 лет — 38%, тогда как молодежь до 35 и люди старше 45 лет реже принимают такие условия (33% и 30% соответственно). При этом половина опрошенных старше 45 лет принципиально не приемлют неофициальное трудоустройство.
Доход также влияет на отношение к «серой» зарплате: среди тех, кто зарабатывает свыше 100 тысяч рублей в месяц, лишь 30% готовы на неофициальные выплаты, а половина выступает против. Среди более низкооплачиваемых работников согласие на такие схемы выше — 37%, а отказов меньше — 45%.
Кроме того, респонденты с высшим образованием менее склонны к неофициальной оплате (29%) по сравнению с теми, у кого среднее профессиональное образование (39%).