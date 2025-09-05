Стивен Сигал признался в любви к Татарстану при встрече с Миннихановым на ВЭФ

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) состоялась встреча американского актера и режиссера Стивена Сигала с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Во время беседы кинорежиссер признался в своих теплых чувствах к региону и выразил желание вернуться. Фрагмент разговора был опубликован в телеграм-канале руководителя пресс-службы глав республики Лилии Галимовой.