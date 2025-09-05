Ричмонд
Стивен Сигал признался в любви к Татарстану при встрече с Миннихановым на ВЭФ

Глава республики ответил, что тоже любит родной край.

Источник: t.me/rustamminnikhanov

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) состоялась встреча американского актера и режиссера Стивена Сигала с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Во время беседы кинорежиссер признался в своих теплых чувствах к региону и выразил желание вернуться. Фрагмент разговора был опубликован в телеграм-канале руководителя пресс-службы глав республики Лилии Галимовой.

«I love you. I miss you. I love Tatarstan», — сказал Сигал.

Минниханов ответил на признание, подчеркнув взаимность своих чувств к родному краю: «Me too». Позже глава Татарстана поделился совместным фото с актером на своем канале, сопроводив его приветствием на татарском языке: «Исэнмесез!».

Напомним, делегация Татарстана представит свои проекты на X Восточном экономическом форуме. Мероприятие проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке.