Минский полумарафон изменит работу автобусов и троллейбусов 7 сентября

Минский полумарафон, одно из самых массовых спортивных событий года, стартует 7 сентября и откроет празднование Дня города. В 2025 году он обещает побить рекорды по количеству участников: уже подготовлено 25 тысяч регистрационных лотов, что на 5 тысяч больше, чем в 2024-м.