Минский полумарафон изменит работу автобусов и троллейбусов 7 сентября

В связи с перекрытием улиц в центре города движение транспорта будет ограничено с 07:00 до 16:00. «Минсктранс» заранее предупредил пассажиров о масштабных изменениях в маршрутах автобусов и троллейбусов.
Какие автобусы изменят движение
№ 100 поедет от ул. Московской по ул. Бобруйской, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости и далее по маршрутам в прямом направлении; в обратном направлении — по пр. Независимости, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Ленина, ул. Аранской, ул. Могилевской, ул. Толстого, ул. Московской и далее по маршрутам;
№ 115Э будет двигаться от АВ Центральный по ул. Бобруйской, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости и далее по маршруту в прямом направлении без выполнения остановок на измененном участке, в обратном направлении — по пр. Независимости, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Ленина, ул. Аранской, ул. Могилевской, ул. Толстого, ул. Московской, ул. Бобруйской с выполнением остановок на «Аранской», «Толстого»;
№ 300Э от АВ Центральный поедет по ул. Бобруйской, ул. Свердлова, ул. Аранской, пр. Партизанскому, ул. Ванеева, ул. Ваупшасова, ул. Радиальной, ул. Запорожской, ул. Филимонова, пр. Независимости и далее по маршруту в обоих направлениях без остановок на изменяемом участке;
№ 40, 163 поедут от ул. Московской по ул. К. Цеткин, ул. Немига, ул. Романовской Слободе, ул. Кальварийской и далее по маршрутам в обоих направлениях;
№ 73 поедет от ул. Московской по ул. К. Цеткин, ул. Немига, ул. Романовской Слободе, ул. Кальварийской, ул. Тимирязева и далее по маршруту в обоих направлениях без остановки «Минский завод холодильников» при движении в направлении остановки «Лебяжий»;
№ 1 поедет от ул. Нарочанской по пр. Победителей, ул. Орловской, ул. Л. Украинки, ул. Тимирязева, ул. Кальварийской, ул. Романовской Слободе, ул. Немига, ул. К. Цеткин, ул. Бобруйской до РК «Бобруйская» в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Бобруйской, ул. К. Цеткин, ул. Немига, ул. Романовской Слободе, ул. Кальварийской, ул. Тимирязева, ул. Орловской, пр. Победителей и далее по маршруту без остановки «Минский завод холодильников» при движении в направлении ДС «Веснянка»;
№ 119С будет двигаться от пр. Победителей по ул. Орловской, ул. Л. Украинки, ул. Тимирязева, ул. К. Цеткин, ул. Бобруйской до РК «Бобруйская» в прямом направлении с выполнением остановок «2-е кольцо» (по ул. Орловской), «Тимирязева», «Музыкальный театр», «Вокзал», в обратном направлении — по ул. Бобруйской, ул. К. Цеткин, ул. Тимирязева, ул. Орловской, пр. Победителей и далее по маршруту с остановками «Ленинградская», «Музыкальный театр», «Тимирязева», «2-е кольцо» (по ул. Орловской);
№ 69 поедет от пр. Пушкина по ул. Тимирязева, ул. Кальварийской, ул. Романовской Слободе, ул. Немига, ул. К. Цеткин, ул. Бобруйской до РК «Бобруйская» в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Бобруйской, ул. К. Цеткин, ул. Немига, ул. Романовской Слободе, ул. Кальварийской, ул. Тимирязева, ул. Л. Украинки, ул. Орловской, пр. Пушкина и далее по маршруту без остановки «Минский завод холодильников» при движении в направлении РК «Масюковщина»;
№ 29 поедет от ул. Куйбышева по пр. Машерова, ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Орловской и далее по маршрутам в обоих направлениях;
№ 44, 136 поедут от ул. Куйбышева по пр. Машерова, ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Орловской, пр. Победителей и далее по маршрутам в обоих направлениях;
№ 91 будет двигаться от ул. М. Богдановича по пр. Машерова, ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Орловской, пр. Победителей и далее по маршруту в обоих направлениях;
№ 24 поедет от ул. Куйбышева по пр. Машерова, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Ленина, ул. Аранской, ул. Могилевской, ул. Жуковского и далее по маршруту в прямом направлении без остановки «Микрорайон Чкаловский», в обратном направлении — по ул. Толстого, ул. Бобруйской, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, пр. Машерова и далее по маршруту;
№ 127 поедет по ул. Тростенецкой, ул. Аранской, ул. Могилевской, ул. Толстого, ул. Московской, ул. Бобруйской, в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Бобруйской, ул. Ульяновской и далее по маршруту;
№ 18, 26, 26а, 26д поедут по ул. Захарова, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, пр. Машерова и далее по маршрутам в обоих направлениях;
№ 57 будет двигаться по ул. Пулихова, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Ленина, ул. Аранской, ул. Свердлова, ул. Бобруйской, ул. К. Цеткин, пр. Дзержинского и далее по маршруту в прямом направлении, в обратном направлении — по пр. Дзержинского, ул. К. Цеткин, ул. Бобруйской, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. Пулихова и далее по маршруту;
№ 3с, 79, 102 поедут по ул. Свердлова, ул. Бобруйской, просп. Независимости с разворотом на круговом перекрестке на площади Независимости в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Бобруйской, ул. Ульяновской, ул. Свердлова и далее по маршрутам;
№ 190Э будет двигаться от ул. Тимирязева по ул. К. Цеткин, ул. Бобруйская до РК «Бобруйская» в обоих направлениях, с выполнением остановочных пунктов «Вокзал», «Ленинградская»;
№ 50с поедет по ул. Московской, ул. Л. Толстого до ДС «Дружная»;
№ 46 поедет от просп. Дзержинского по ул. К. Цеткин, ул. Бобруйской, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, просп. Машерова, ул. Куйбышева и далее по маршруту в прямом направлении, в обратном направлении — от ул. Куйбышева по просп. Машерова, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Ленина, ул. Аранской, ул. Свердлова, ул. Бобруйской, ул. К. Цеткин, просп. Дзержинского и далее по маршруту;
Запустят временный автобусный маршрута № 946 «ДС Карастояновой — Проспект Независимости» со следованием от ДС «Карастояновой» по ул. Некрасова, ул. М. Богдановича, пр. Машерова, ул. Козлова, с разворотом на пл. З. Бядули, в обратном направлении — по ул. Козлова, пр. Машерова, ул. М. Богдановича, ул. Орловская, ул. Л. Карастояновой до ДС «Карастояновой»;
Что изменится у троллейбусов
№ 22 со стороны ДС «Карастояновой» поедет от пр. Независимости по ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Ленина, ул. Аранской, ул. Свердлова, ул. Бобруйской, ул. Ульяновской, ул. Свердлова и далее по маршруту без остановки «АВ Центральный», в обратном направлении — от ул. Свердлова по ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости и далее по маршруту;
№ 3, 6, 16, 20 поедут по ул. Свердлова, ул. Бобруйской, просп. Независимости с разворотом на круговом перекрестке на площади Независимости в обоих направлениях;
№ 77 в направлении пр. Победителей будет двигаться с разворотом на развязке пр. Победителей — ул. Орловская;
№ 40 со стороны пр. Дзержинского поедет по ул. Немига до РК «Городской Вал» в обоих направлениях, со стороны ДС «Карастояновой».
Введут временный троллейбусный маршрут № 40д «ДС Карастояновой — ст.м. “Площадь Якуба Коласа” со следованием от ДС “Карастояновой” по ул. Л. Карастояновой, ул. Каховской, бульв. Шевченко, ул. В. Хоружей в прямом направлении, в обратном направлении — от ул. В. Хоружей по ул. Красной, пр. Машерова, ул. Куйбышева, ул. В. Хоружей, бульв. Шевченко, ул. Каховская, ул. Л. Карастояновой;
№ 53 от пр. Дзержинского поедет по пр. Жукова, пр. Пушкина, ул. Орловской, ул. Сурганова, ул. М. Богдановича и далее по маршруту в обоих направлениях;
№ 37 поедет от ул. К. Чорного по ул. Сурганова, ул. Орловской, ул. Л. Карастояновой в обоих направлениях;
№ 29 будет двигаться от ул. К. Чорного по ул. Сурганова, ул. Куйбышева, просп. Машерова, ул. М. Богдановича, ул. В. Хоружей, ул. Куйбышева и далее по маршруту.
Минский полумарафон, одно из самых массовых спортивных событий года, стартует 7 сентября и откроет празднование Дня города. В 2025 году он обещает побить рекорды по количеству участников: уже подготовлено 25 тысяч регистрационных лотов, что на 5 тысяч больше, чем в 2024-м.