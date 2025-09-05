Трамп подтвердил, что собирается в ближайшее время поговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что ближайшее время собирается провести разговор с президентом России Владимиром Путиным.
— Я это сделаю. У нас очень хороший диалог, — приводит слова американского лидера ТАСС.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что не может точно сказать, состоится ли в ближайшие дни разговор российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
Тем временем американские СМИ заявили, что Дональд Трамп впал в ярость после того, как лидеры России и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди прошлись под руку на саммите ШОС в Китае.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что президент США Дональд Трамп в переносном смысле заявил о «заговоре против» Штатов. Он подчеркнул, что взаимоотношения России со странами ШОС осуществляются во благо, а не против кого-то.
Путин рассказал, что во время встречи Трампом на Аляске они обсуждали пути обеспечения безопасности Украины, и допустил возможность достижения консенсуса по этому вопросу.
Путин также рассказал, о чем разговаривал в машине с президентом США. По словам Путина, у него «ломаный» английский, но он все равно отметил, что был рад видеть своего американского коллегу живым и здоровым.