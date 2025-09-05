Глава Краснодара поручил ускорить строительство школы по улице Григория Пономаренко. Евгений Наумов осмотрел учреждения, которые возводят в городе, во время утреннего объезда.
Будущая школа по улице Григория Пономаренко рассчитана на 1550 мест. Учреждение готово более чем на 70%. Но в работах есть отставание от сроков.
«Поручил в ближайшие три месяца полностью завершить кровлю и закрыть тепловой контур. Это учебное заведение откроется в 2026 году — срок не поменяется», — сказал глава Краснодара.
Школа на 1550 мест появится и по улице Ягодина. Учебное заведение возводят по нацпроекту «Молодежь и дети». В настоящее время на участке создают фундамент будущей школы.
Детский сад на соседнем участке готов почти на 50%. Дошкольное учреждение будут посещать 300 ребят. Рабочие монтируют теневые навесы, укладывают внутриплощадочные сети и штукатурят стены здания.
«Поручил предусмотреть мощную, надежную систему кондиционирования во всех строящихся школах и амфитеатр в каждом большом актовом зале», — сказал Евгений Наумов.