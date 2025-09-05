Путин: Разговора с Трампом по консультациям в Европе еще не было

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума сказал, что у него с главой США Дональдом Трампом выстроены доверительные отношения и есть открытый диалог. При этом главы государств не общались после европейских консультаций, прошедших 4 сентября в Париже, по украинской проблематике.
«У нас с президентом Трампом открытый диалог и есть договоренность, что при необходимости можем звонить. Он знает, что я открыт к разговорам. Но пока по результатам консультаций в Европе у нас разговоров не было. Ну, здесь никаких проблем для коммуникации у нас нет», — резюмировал Путин во время выступления на ВЭФ-2025.
Ранее президент России говорил, что он и Трамп называют друг друга по имени. Также Путин отметил, что относится к Трампу с большим уважением и благодарен ему за попытки урегулировать конфликт на Украине.
