Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Разговора с Трампом по консультациям в Европе еще не было

Президент РФ рассказал, какой темы не касался в разговоре с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума сказал, что у него с главой США Дональдом Трампом выстроены доверительные отношения и есть открытый диалог. При этом главы государств не общались после европейских консультаций, прошедших 4 сентября в Париже, по украинской проблематике.

«У нас с президентом Трампом открытый диалог и есть договоренность, что при необходимости можем звонить. Он знает, что я открыт к разговорам. Но пока по результатам консультаций в Европе у нас разговоров не было. Ну, здесь никаких проблем для коммуникации у нас нет», — резюмировал Путин во время выступления на ВЭФ-2025.

Ранее президент России говорил, что он и Трамп называют друг друга по имени. Также Путин отметил, что относится к Трампу с большим уважением и благодарен ему за попытки урегулировать конфликт на Украине.

Напомним, сайт KP.RU ведет прямую трансляцию пленарного заседания юбилейного X Восточного экономического форума, на котором выступает президент РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше