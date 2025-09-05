Дома фей, которым 5 тыс. лет, нашли археологи в Италии

Археологи обнаружили на итальянской Сардинии три «дома фей» (domus de janas), их построили более 5 тыс. лет назад, передает Fox News со ссылкой на Управление археологии, изящных искусств и ландшафта провинций Сассари и Нуоро.
По словам исследователей, на самом деле сказочные дома являются гробницами.
«Это новое открытие обогащает знания о domus de janas — гробницах, высеченных в скале, которые часто воспроизводят в рельефе детали жилых домов и символические украшения, связанные с магическими религиозными ритуалами», — заявили в управлении.
Кроме того, в гробницах найдено более 30 артефактов римской эпохи — тарелки, масляные лампы и украшения.
Уточняется, что ранее уже были обнаружены 17 таких «домов фей».
