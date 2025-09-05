Ричмонд
Владимир Путин допустил объединение платежных инструментов России и Китая

Путин заявил о необходимости сократить неудобства туристов России и Китая.

Источник: Комсомольская правда

На юбилейном X Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и Китай могут объединить свои платежные системы. Это облегчит расчеты для туристов, путешествующих между странами.

По словам президента, финансовые учреждения активно работают над улучшением системы расчетов. Он подчеркнул, что цель — сократить неудобства для граждан, совершающих туристические поездки.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова ответить на доброжелательные шаги Китая. Речь идет о введении Пекином одностороннего безвизового режима для россиян сроком на один год. Президент отметил, что Россия намерена ввести аналогичный безвизовый режим для китайских граждан в качестве ответной меры. Об этом он говорил на встрече с заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ВЭФ-2025.