Владимир Путин допустил объединение платежных инструментов России и Китая

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова ответить на доброжелательные шаги Китая. Речь идет о введении Пекином одностороннего безвизового режима для россиян сроком на один год. Президент отметил, что Россия намерена ввести аналогичный безвизовый режим для китайских граждан в качестве ответной меры. Об этом он говорил на встрече с заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.