Владимир Путин допустил объединение платежных инструментов России и Китая

На юбилейном X Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и Китай могут объединить свои платежные системы. Это облегчит расчеты для туристов, путешествующих между странами.
По словам президента, финансовые учреждения активно работают над улучшением системы расчетов. Он подчеркнул, что цель — сократить неудобства для граждан, совершающих туристические поездки.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова ответить на доброжелательные шаги Китая. Речь идет о введении Пекином одностороннего безвизового режима для россиян сроком на один год. Президент отметил, что Россия намерена ввести аналогичный безвизовый режим для китайских граждан в качестве ответной меры. Об этом он говорил на встрече с заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.
