Путин напомнил, что войска Европы на Украине станут законной целью для поражения

Находящийся на территории Украины иностранный военный контингент станет для России законной целью для поражения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
Глава государства подчеркнул, что именно воинские контингенты на Украине являются одной из первопричин попыток втягивания Киева в состав НАТО. Однако Западу следует помнить о последствиях.
«Если будут появляться войска, тем более сейчас, то исходим из того, что это будут законные цели для поражения. А если будут достигнуты решения для долгосрочного мира, то я не вижу никакого смысла в нахождении», — сказал Путин.
Президент РФ также добавил, что ключевое значение имеют договоренности. Если их удастся достигнуть, то Москва начнет их исполнять.
«Если такие договоренности достигнуты, то Россия будет их исполнять. Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые должны быть достигнуты для РФ и для Украины», — подытожил Путин.
