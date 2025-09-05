Иностранные войска на Украине для российских бойцов будут считаться законными целями для ликвидации. Об этом в пятницу, 5 сентября, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.
— Это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения, — цитирует главу государства РИА Новости.
Ранее стало известно, что колумбийские наемники, числящиеся в рядах ВСУ, начали массово покидать армию киевского режима из-за тяжелого положения на фронте. Многие наемники запрашивали расторжение контракта уже после первых серьезных боев.
Британский журналист Колин Фриман в свою очередь заявил, что идея украинского президента Владимира Зеленского о создании иностранного легиона провалилась.
В российских силовых структурах ранее сообщили о ликвидации высокопоставленного офицера эстонского спецназа, который воевал в составе сил специальных операций ВСУ в Сумской области.