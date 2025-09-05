В Куеде с владелицы кафе взыскана компенсация за поврежденный автомобиль

В день инцидента житель Удмуртии припарковал принадлежащий его отцу автомобиль Тойота Виста возле кафе-гостиницы в п. Куеда Пермского края. Вернувшись на место стоянки, он обнаружил, что с двухэтажного здания упал снег, вследствие чего у машины было продавлено лобовое стекло, имелись механические повреждения на крыше и капоте. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые зафиксировали, что территория гостиницы не огорожена лентами, крыша не имела снегозадерживателей, следовательно, собственником здания не было принято мер по возможному предотвращению схода снега.