В Куеде с владелицы кафе взыскана компенсация за поврежденный автомобиль

В Пермском крае судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя ущерб, причиненный автомобилю из-за схода снега с крыши.
В день инцидента житель Удмуртии припарковал принадлежащий его отцу автомобиль Тойота Виста возле кафе-гостиницы в п. Куеда Пермского края. Вернувшись на место стоянки, он обнаружил, что с двухэтажного здания упал снег, вследствие чего у машины было продавлено лобовое стекло, имелись механические повреждения на крыше и капоте. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые зафиксировали, что территория гостиницы не огорожена лентами, крыша не имела снегозадерживателей, следовательно, собственником здания не было принято мер по возможному предотвращению схода снега.
Оценив причиненный ущерб, собственник автомобиля обратился в суд с иском к предпринимательнице, владеющей зданием кафе. Суд заявленные требования удовлетворил и постановил взыскать с женщины стоимость восстановительного ремонта иномарки и расходы истца на оплату государственной пошлины на общую сумму более 140 тысяч рублей.
Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.
Должница была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства, а также предупреждена о применении штрафной санкции и иных принудительных мер в случае уклонения от погашения задолженности. В целях обеспечения исполнения решения суда сотрудник органов принудительного исполнения наложил арест на ее счета в банках и запретил совершать регистрационные действия с недвижимостью: земельными участками, зданиями и помещениями. В результате проведенной работы вся подлежащая взысканию сумма своевременно поступила на депозитный счет подразделения службы. Денежные средства перечислены взыскателю.