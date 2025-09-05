Путин: угольных запасов Дальнего Востока хватит на 900 лет

На Дальнем Востоке сосредоточены значительные запасы угля, которых при текущих объёмах добычи хватит примерно на 900 лет. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил президент России Владимир Путин.
«У нас большое количество угля, у нас 900 лет запаса здесь на Дальнем Востоке», — отметил он.
Юбилейный Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета. В этом году ключевой темой мероприятия стало сотрудничество во имя мира и процветания в регионе.
Ранее Владимир Путин заявил, что переговоры по проекту газопровода «Сила Сибири — 2» были долгими, все участники экономической деятельности стремятся к достижению результата.